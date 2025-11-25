Хоккей-обозрение

Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Расписание хоккейного турнира на Олимпиаде 2026 в Италии

В среду на зимних Олимпийских играх в Италии стартует хоккейный турнир среди мужских команд.

Международная федерация хоккея опубликовала полное расписание предстоящих матчей.

Впервые с 2014 года на главном соревновании четырёхлетия примут участие игроки Национальной хоккейной лиги.

11 феврали: 18:40 Словакия – Финляндия, 23:10 Швеция – Италия.

12 февраля: 14:10 Швейцария – Франция, 14:40 Чехия – Канада, 23:10 Германия – Дания, 23:10 Латвия – США.

13 февраля: 14:10 Италия – Словакия, 14:10 Финляндия – Швеция, 18:40 Франция – Чехия, 23:10 Канада – Швейцария.

14 февраля: 14:10 Швеция – Словакия, 14:10 Германия – Латвия, 18:40 Финляндия – Италия, 23:10 США – Дания.

15 февраля: 14:10 Швейцария – Чехия, 18:40 Канада – Франция, 21:10 Дания – Латвия, 23:10 США – Германия.

17 февраля пройдут матчи квалификационного раунда, 18 февраля состоятся четвертьфиналы, 20 февраля будут сыграны полуфиналы, решающая игра пройдёт 22 февраля.

Все поединки пройдут на двух стадионах. «Ро Арена» на 5700 человек примет четыре матча группового раунда, одну игру квалификации и одну четвертьфинальную встречу. Все остальные поединки пройдут на «Арене Санта-Джулия» (16000).
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
