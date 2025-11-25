Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ

«Сибирь» разгромила ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Новосибирске завершился со счётом 10:1.

Нападающий хозяев Тейлор Бек оформил дубль и сделал пять результативных передач. Канадец стал первым игроком, набравшим семь очков в одном матче КХЛ.

В этом сезоне на счету хоккеиста 21 (5+16) очко в 22 играх. В конце ноября Бек возвратился в Новосибирск и подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/27.

В следующем матче «Сибирь» 12 февраля сыграет с «Ладой», ХК «Сочи» в этот же день встретится с «Нефтехимиком».

Подопечные Ярослава Люзенкова набрали 53 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.