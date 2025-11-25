Хоккей-обозрение

Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ

Вчера, 19:52 Автор: Андрей Моисеев




Тейлор Бек

«Сибирь» разгромила ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Новосибирске завершился со счётом 10:1.

Нападающий хозяев Тейлор Бек оформил дубль и сделал пять результативных передач. Канадец стал первым игроком, набравшим семь очков в одном матче КХЛ.

В этом сезоне на счету хоккеиста 21 (5+16) очко в 22 играх. В конце ноября Бек возвратился в Новосибирск и подписал контракт с клубом до конца сезона-2026/27.

В следующем матче «Сибирь» 12 февраля сыграет с «Ладой», ХК «Сочи» в этот же день встретится с «Нефтехимиком».

Подопечные Ярослава Люзенкова набрали 53 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото: ХК «Сибирь»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Канадец Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
Макдэвид эмоционально высказался о скором дебюте на Олимпийских играх
Финляндия и Словакия сыграют в стартовом матче Олимпиады-2026
На Олимпиаде-2026 10 февраля будут разыграны девять комплектов наград
Экс-нападающий клубов КХЛ Артём Фёдоров умер в 32 года
Форвард «Рейнджерс» Зибанеджад сожалеет об обмене Панарина в «Лос-Анджелес»
Журова назвала патологией слова Гашека о сборной России на Олимпиаде-2026
Костин, Хэмилтон и Галиев стали лучшими игроками недели КХЛ


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449