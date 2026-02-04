Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем

Министр спорта России Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о сроках возвращения сборной России на международные соревнования.

«Федерация хоккея (ИИХФ) — самая сложная. Это связанно с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция.

Я думаю, через годик мы восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах», — сказал Дегтярёв в эфире передачи «Центральный канал».

Российские хоккеисты с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Олимпийский хоккейный турнир в Милане, в котором примут участие 12 команд, пройдёт с 11 по 22 февраля. Впервые с 2014 года на ОИ сыграют игроки из Национальной хоккейной лиги. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.