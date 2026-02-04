Хоккей-обозрение

Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем

Сегодня, 08:24 Автор: Андрей Моисеев




Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв

Министр спорта России Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о сроках возвращения сборной России на международные соревнования.

«Федерация хоккея (ИИХФ) — самая сложная. Это связанно с тем, что ее возглавляет француз Люк Тардиф. Редкий негодяй. Почему? Потому что место России на Олимпиаде получила Франция.

Я думаю, через годик мы восстановимся. По нашему плану будем судиться, долбать их в пух и прах», — сказал Дегтярёв в эфире передачи «Центральный канал».

Российские хоккеисты с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Олимпийский хоккейный турнир в Милане, в котором примут участие 12 команд, пройдёт с 11 по 22 февраля. Впервые с 2014 года на ОИ сыграют игроки из Национальной хоккейной лиги. Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Фото: ТАСС







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Панарин договорился с маскотом «Лос-Анджелеса» по поводу игрового номера
Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде
Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем
Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Канадец Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
Макдэвид эмоционально высказался о скором дебюте на Олимпийских играх
Финляндия и Словакия откроют мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026
На Олимпиаде-2026 10 февраля будут разыграны девять комплектов наград
Экс-нападающий клубов КХЛ Артём Фёдоров умер в 32 года


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449