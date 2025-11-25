Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин заявил, что большинство ведущих зарубежных хоккеистов хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде.

«Когда игроки разговаривают с другими парнями, которые собираются играть на Олимпийских играх, они желают, чтобы Россия там была. Я думаю, что, вероятно, 98 процентов хоккеистов хотели бы сыграть против нас», — приводит слова Панарина New York Post.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях и пропускает игры в Италии.

Перед олимпийским перерывом «Рейнджнерс» обменяли 34-летнего россиянина в «Кингз». Первый матч за новую команду Панарин проведёт 26 февраля.