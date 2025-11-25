Хоккей-обозрение

Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде

Сегодня, 13:43 Автор: Андрей Моисеев




Артемий Панарин

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин заявил, что большинство ведущих зарубежных хоккеистов хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде.

«Когда игроки разговаривают с другими парнями, которые собираются играть на Олимпийских играх, они желают, чтобы Россия там была. Я думаю, что, вероятно, 98 процентов хоккеистов хотели бы сыграть против нас», — приводит слова Панарина New York Post.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных соревнованиях и пропускает игры в Италии.

Перед олимпийским перерывом «Рейнджнерс» обменяли 34-летнего россиянина в «Кингз». Первый матч за новую команду Панарин проведёт 26 февраля.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Панарин договорился с маскотом «Лос-Анджелеса» по поводу игрового номера
Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде
Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем
Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Канадец Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
Макдэвид эмоционально высказался о скором дебюте на Олимпийских играх
Финляндия и Словакия откроют мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026
На Олимпиаде-2026 10 февраля будут разыграны девять комплектов наград
Экс-нападающий клубов КХЛ Артём Фёдоров умер в 32 года


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449