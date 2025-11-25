Панарин договорился с маскотом «Лос-Анджелеса» по поводу игрового номера

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин договорился с маскотом команды и будет выступать за «Кингз» под 72-м номером. После многочасовых переговоров стороны пришли к соглашению, сообщает Mayor`s Manor.
На днях в соцсетях появилось фото талисмана клуба Бэйли с батоном около уха и надписью: «Панарин, я слушаю...».
Под этим номером российский хоккеист выступал в начале своей заокеанской карьеры в «Чикаго».
В текущем сезоне игрок в 52 играх набрал 57 (19+38) очков.
Первый матч за новую команду после олимпийского перерыва россиянин проведёт 26 февраля.