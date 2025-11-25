«Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом» Сегодня, 15:01 Автор: Андрей Моисеев









«Адмирал» проиграл по буллитам «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок во Владивостоке завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов и Константин Окулов (победный буллит), у проигравших шайбы забросили Павел Шэн и Кайл Олсон. Подопечные Олега Браташа набрали 38 очков, но продолжают занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи идут вторыми на Востоке. В следующем матче «Авангард» 13 февраля встретится с «Амуром», «Адмирал» в этот же день сыграет с «Трактором».

Фото: ХК «Адмирал»















