Хоккей-обозрение

«Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом»

Сегодня, 15:01 Автор: Андрей Моисеев




Адмирал - Авангард

«Адмирал» проиграл по буллитам «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок во Владивостоке завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов и Константин Окулов (победный буллит), у проигравших шайбы забросили Павел Шэн и Кайл Олсон.

Подопечные Олега Браташа набрали 38 очков, но продолжают занимать последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи идут вторыми на Востоке.

В следующем матче «Авангард» 13 февраля встретится с «Амуром», «Адмирал» в этот же день сыграет с «Трактором».
Фото: ХК «Адмирал»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Сборная Словакии победила Финляндию на Олимпиаде-2026
«Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом»
Панарин договорился с маскотом «Лос-Анджелеса» по поводу игрового номера
Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде
Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем
Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Канадец Пелино вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
Макдэвид эмоционально высказался о скором дебюте на Олимпийских играх
Финляндия и Словакия откроют мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449