Сборная Словакии победила Финляндию на Олимпиаде-2026

Сборная Словакии обыграла команду Финляндии в матче мужского турнира на Олимпийских играх в Милане. Поединок на льду «Арены Санта-Джулия» завершился со счётом 4:1.

Первую шайбу на ОИ-2026 забросил нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски, который четыре года назад стал лучшим снайпером и MVP Олимпиады в Пекине. 21-летний форвард «Монреаль Канадиенс» отличился на 8-й минуте встречи, а в третьем периоде оформил дубль.

В составе победителей также отметились Далибор Дворски («Сент-Луис») и Адам Ружичка («Спартак»). У проигравших гол забил Ээли Толванен («Сиэтл»).

Другие представители КХЛ — защитник «Локомотива» Мартин Гернат и нападающий «Северстали» Адам Лишка записали на свой счёт по передаче.

В следующей игре финны 13 февраля сыграют с Швецией, словаки в этот же день встретятся с Италией.