Хоккей-обозрение

Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа Олимпиады

Сегодня, 06:34 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Швеции обыграла Италию на Олимпиаде-2026

Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Габриэль Ландеског («Колорадо»), Густав Форслинг («Флорида»), Вильям Нюландер («Торонто»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй»).

Защитник «Баффало» Расмус Далин записал на свой счёт три результативные передачи.

Голкипер итальянцев Дамиан Клара отразил 46 бросков и покинул лёд из-за травмы на седьмой минуте третьего периода.

В следующем матче Швеция 13 февраля сыграет с Финляндией, Италия в этот же день сыграет со Словакией.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Игрок «Вашингтона» Уилсон включил Овечкина в символическую сборную Канады
Слафковски опередил Овечкина по количеству шайб на Олимпийских играх
Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа Олимпиады
Сборная Словакии победила Финляндию на Олимпиаде-2026
«Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом»
Панарин договорился с маскотом «Лос-Анджелеса» по поводу игрового номера
Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде
Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем
Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449