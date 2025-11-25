Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа Олимпиады Сегодня, 06:34 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:2. В составе победителей отличились Габриэль Ландеског («Колорадо»), Густав Форслинг («Флорида»), Вильям Нюландер («Торонто»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй»). Защитник «Баффало» Расмус Далин записал на свой счёт три результативные передачи. Голкипер итальянцев Дамиан Клара отразил 46 бросков и покинул лёд из-за травмы на седьмой минуте третьего периода. В следующем матче Швеция 13 февраля сыграет с Финляндией, Италия в этот же день сыграет со Словакией.

Фото: nhl.com















