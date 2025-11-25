Слафковски опередил Овечкина по количеству шайб на Олимпийских играх

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски дважды отличился в стартовом матче с Финляндией. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:1.

Для словака эти шайбы стали 8-й и 9-й на Олимпиадах. Четыре года назад в Пекине в возрасте 17 лет хоккеист стал лучшим снайпером турнира.

21-летний форвард «Монреаль Канадиенс» опередил Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх.

Капитан «Вашингтона» забил восемь шайб на трёх Олимпиадах — 2006 (5 голов), 2010 (2) и 2014 (1).

В следующем матче Словакия 13 февраля сыграет с Италией.