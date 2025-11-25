Игрок «Вашингтона» Уилсон включил Овечкина в символическую сборную Канады

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон составил символическую сборную Канады и включил в неё своего одноклубника Александра Овечкина.

Уилсон в эфире подкаста BarDown назвал своего одноклубника «почётным канадцем» и отметил его запоминающийся образ — тонированный визор и жёлтую шнуровку на коньках.

Кроме Овечкина форвард включил в идеальную сборную «кленовых листьев» Натана Маккиннона («скорость»), Коннора Макдэвида («техника владения клюшкой»), Стива Айзермана («хоккейный интеллект»), Криса Пронгера («выносливость»), Джерома Игинлу («сердце»), Сидни Кросби («игрок в решающие моменты») и Ши Уэбера («сила броска»).

В категории «стиль» Уилсон поставил наравне с Овечкиным легендарного Уэйна Гретцки.