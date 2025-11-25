Хоккей-обозрение

Игрок «Вашингтона» Уилсон включил Овечкина в символическую сборную Канады

Сегодня, 08:25 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон составил символическую сборную Канады и включил в неё своего одноклубника Александра Овечкина.

Уилсон в эфире подкаста BarDown назвал своего одноклубника «почётным канадцем» и отметил его запоминающийся образ — тонированный визор и жёлтую шнуровку на коньках.

Кроме Овечкина форвард включил в идеальную сборную «кленовых листьев» Натана Маккиннона («скорость»), Коннора Макдэвида («техника владения клюшкой»), Стива Айзермана («хоккейный интеллект»), Криса Пронгера («выносливость»), Джерома Игинлу («сердце»), Сидни Кросби («игрок в решающие моменты») и Ши Уэбера («сила броска»).

В категории «стиль» Уилсон поставил наравне с Овечкиным легендарного Уэйна Гретцки.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Игрок «Вашингтона» Уилсон включил Овечкина в символическую сборную Канады
Слафковски опередил Овечкина по количеству шайб на Олимпийских играх
Сборная Швеции обыграла Италию в матче группового этапа Олимпиады
Сборная Словакии победила Финляндию на Олимпиаде-2026
«Авангард» одержал волевую победу над «Адмиралом»
Панарин договорился с маскотом «Лос-Анджелеса» по поводу игрового номера
Панарин заявил, что игроки НХЛ хотели бы видеть сборную России на Олимпиаде
Министр спорта России Дегтярёв назвал главу ИИХФ Тардифа редким негодяем
Хоккеист «Сибири» набрал семь очков и установил новый рекорд КХЛ
Опубликовано расписание мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449