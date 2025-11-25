Сборная Швейцарии обыграла Францию на Олимпиаде-2026 Сегодня, 16:42 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Швейцарии обыграла команду Франции в матче мужского турнира на Олимпийских играх 2026 года. Поединок в Милане завершился со счётом 4:0. В составе победителей дубль записал на свой счёт нападающий Тимо Майер («Нью-Джерси»). Также шайбы в игре забросили защитник Янис Мозер («Тампа-Бэй») и нападающий Дамьен Риа («Лозанна»). Нападающий «Автомобилиста» и команды Франции Стефан Да Коста не отметился результативными действиями. В следующей игре швейцарцы 13 февраля сыграют с Канадой, французы в этот же день встретятся с Чехией. Групповой этап завершится в ближайшее воскресенье, а победитель Олимпиады станет известен 22 февраля.

