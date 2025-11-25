Хоккей-обозрение

Главный тренер сборной Швеции иронично оценил силу итальянских хоккеистов

Сегодня, 16:21




Сэм Халлам

Главный тренер сборной Швеции Сэм Халлам прокомментировал результат матча с Италией на Олимпийских играх 2026 года.

Шведы выиграли у итальянцев со счётом 5:2 и перебросали соперника (60-22).

Общаясь после матча с репортёром шведского телеканала SVT, наставник заявил: «Думаю, ты мог бы сегодня стоять у нас в воротах».

В следующем матче Швеция 13 февраля сыграет с Финляндией, Италия в этот же день встретится со Словакией.

По регламенту все команды по итогам группового этапа выйдут в следующий раунд. Финальный поединок пройдёт 22 февраля.
