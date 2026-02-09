Президент ИИХФ выступил за скорейшее возвращение сборной России

Президент ИИХФ Люк Тардиф на пресс-конференции в Милане заявил о том, что в руководстве организации желают скорейшего возвращения России и Белоруссии на международные соревнования.

«Мы хотим как можно скорее вернуть россиян и белорусов. Потому что, во-первых, это будет означать, что мир станет чуточку лучше… Но мы следуем рекомендации МОК», — приводит слова Тардифа корреспондент New York Post Молли Уокер на своей странице в соцсетях.

Международная федерация хоккея отстранила российских хоккеистов от участия в международных соревнованиях в 2022 году.

В январе ИИХФ приняла решение оставить санкции в отношении сборных России по хоккею.