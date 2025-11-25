Хоккей-обозрение

Сборная Канады всухую разгромила Чехию на групповом этапе Олимпиады

Сборная Канады одержала крупную победу над командой Чехии в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча на льду «Арены Санта-Джулия» завершилась со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Бо Хорват («Айлендерс»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Ник Судзуки («Монреаль»).

Коннор Макдэвид («Эдмонтон») оформил ассистентский хет-трик, Сидни Кросби («Питтсбург») записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче канадцы 13 февраля встретятся со Швейцарией, чехи в этот же день сыграют с Францией.

Групповой этап завершится в ближайшее воскресенье, в следующий раунд выйдут все участники турнира.
