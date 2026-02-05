Хоккей-обозрение

ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби

Спартак — ЦСКА

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 12 февраля. Поединок на арене «Мегаспорт» завершился со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Дмитрий Бучельников и Максим Соркин.

Подопечные Игоря Никитина одержали седьмую победу подряд в чемпионате.

Армейцы набрали 68 очков и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. У красно-белых 62 балла и они идут шестыми на Западе.

В следующем матче ЦСКА 15 февраля сыграет с «Шанхайскими Драконами», «Спартак» в этот же день встретится с минским «Динамо».
