Минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива»

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Вадим Мороз, Алекс Лимож, Даррен Диц и Сэм Энас. У проигравших шайбы забросили Павел Красковский и Максим Шалунов.

Минчане набрали 73 очка и на четыре балла сократили отставание от лидирующих в Западной конференции железнодорожников.

В следующем матче «Динамо» 15 февраля сыграет против «Спартака», «Локомотив» 14 февраля встретится с ХК «Сочи».