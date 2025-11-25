Сборная США обыграла Латвию на Олимпиаде-2026 Сегодня, 06:59 Автор: Андрей Моисеев









Сборная США одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:1. Дубль записал на свой счёт Брок Нельсон («Колорадо»). Другие шайбы у американцев забросили Брэди Ткачук («Оттава»), Тейдж Томпсон («Баффало») и Остон Мэттьюс («Торонто»). У проигравших отличился Ренарс Крастенбергс («Оломоуц»). В следующем матче США 14 февраля сыграет с Данией, Латвия в этот же день встретится с Германией. В следующий раунд выйдут все участники турнира, олимпийский чемпион станет известен 22 февраля.

Фото: ИИХФ
















