Сборная США обыграла Латвию на Олимпиаде-2026

Сборная США одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:1.
Дубль записал на свой счёт Брок Нельсон («Колорадо»). Другие шайбы у американцев забросили Брэди Ткачук («Оттава»), Тейдж Томпсон («Баффало») и Остон Мэттьюс («Торонто»). У проигравших отличился Ренарс Крастенбергс («Оломоуц»).
В следующем матче США 14 февраля сыграет с Данией, Латвия в этот же день встретится с Германией.
В следующий раунд выйдут все участники турнира, олимпийский чемпион станет известен 22 февраля.