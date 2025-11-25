Хоккей-обозрение

Сборная США обыграла Латвию на Олимпиаде-2026

Сегодня, 06:59 Автор: Андрей Моисеев




Сборная США выиграла у Латвии

Сборная США одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:1.

Дубль записал на свой счёт Брок Нельсон («Колорадо»). Другие шайбы у американцев забросили Брэди Ткачук («Оттава»), Тейдж Томпсон («Баффало») и Остон Мэттьюс («Торонто»). У проигравших отличился Ренарс Крастенбергс («Оломоуц»).

В следующем матче США 14 февраля сыграет с Данией, Латвия в этот же день встретится с Германией.

В следующий раунд выйдут все участники турнира, олимпийский чемпион станет известен 22 февраля.
Фото: ИИХФ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов
13 февраля на Олимпиаде-2026 состоятся четыре хоккейных матча
Овечкин принял участие в вечеринке в Дубае во время олимпийской паузы
НХЛ пока не рассматривает участие сборной России в Кубке мира-2028
Сборная США обыграла Латвию на Олимпиаде-2026
ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби
Минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива»
Сборная Канады всухую разгромила Чехию на групповом этапе Олимпиады
Президент ИИХФ выступил за скорейшее возвращение сборной России
Стали известны пары 1/4 финала женского хоккейного турнира на ОИ-2026


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449