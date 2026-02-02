Хоккей-обозрение

НХЛ пока не рассматривает участие сборной России в Кубке мира-2028

Сегодня, 07:58 Автор: Андрей Моисеев




Гэри Беттмэн и Люк Тардиф

Руководство Национальной хоккейной лиги пока не рассматривает участие сборной России в Кубке мира по хоккею, который должен состояться в 2028 году.

Об этом стало известно на пресс-конференции, которая прошла в Милане. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн поддержал позицию президента ИИХФ Люка Тардифа в отношении российской команды.

Глава Международной федерации хоккея заявил, что они ориентируются на рекомендации МОК.

«Я не вижу необходимости высказывать свое мнение отдельно. Честно говоря, если мы сможем избежать геополитических вопросов, не только конкретно этого, но и целого ряда других, это будет лучше для нашего спорта и для наших болельщиков», — приводит слова Беттмэна NY Post.

Последний турнир с таким названием прошёл в 2016 году. Сборная России в полуфинале проиграла канадским хоккеистам.
