Овечкин принял участие в вечеринке в Дубае во время олимпийской паузы

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, находящийся в коротком отпуске во время проведения Олимпийских игр, принял участие в вечеринке в Дубае.
На видео можно увидеть, как хоккеист вместе с супругой раскачивают танцпол в одном из местных заведений.
Перерыв на Олимпиаду продлится до 26 февраля. В первом матче после паузы «Вашингтон» встретится с «Филадельфией».
«Столичные» набрали 65 очков и расположились на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В этом сезоне Овечкин в 50 матчах набрал 48 (22+26) очков.