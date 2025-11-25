Хоккей-обозрение

Овечкин принял участие в вечеринке в Дубае во время олимпийской паузы

Сегодня, 08:45 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, находящийся в коротком отпуске во время проведения Олимпийских игр, принял участие в вечеринке в Дубае.

На видео можно увидеть, как хоккеист вместе с супругой раскачивают танцпол в одном из местных заведений.

Перерыв на Олимпиаду продлится до 26 февраля. В первом матче после паузы «Вашингтон» встретится с «Филадельфией».

«Столичные» набрали 65 очков и расположились на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В этом сезоне Овечкин в 50 матчах набрал 48 (22+26) очков.
Фото: nhl.com







