Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов

В возрасте 75 лет скончался чемпион мира по хоккею Александр Филиппов. Причины смерти не называются.

Филиппов — первый тренер и крёстный отец нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В составе сборной СССР в 1975 году он выиграл золотую медаль чемпионата мира и Европы, который проводился в Мюнхене и Дюссельдорфе.

Филиппов десять лет выступал на позиции защитника в московском «Динамо», многократно становился призёром союзного первенства и введён в Зал славы бело-голубых.

По завершении карьеры игрока работал тренером в системе динамовского клуба.