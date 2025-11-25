Хоккей-обозрение

Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов

Сегодня, 11:56 Автор: Андрей Моисеев




Александр Филиппов

В возрасте 75 лет скончался чемпион мира по хоккею Александр Филиппов. Причины смерти не называются.

Филиппов — первый тренер и крёстный отец нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В составе сборной СССР в 1975 году он выиграл золотую медаль чемпионата мира и Европы, который проводился в Мюнхене и Дюссельдорфе.

Филиппов десять лет выступал на позиции защитника в московском «Динамо», многократно становился призёром союзного первенства и введён в Зал славы бело-голубых.

По завершении карьеры игрока работал тренером в системе динамовского клуба.
Фото: ХК «Динамо» Москва







