Дубль Броссо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Металлург»

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Уфе завершился со счётом 4:3.

В составе победителей дубль записал на свой счёт Девин Броссо. Обе шайбы нападающий забросил с передач Евгения Кузнецова. Третий гол и победный буллит забил Шелдон Ремпал. У проигравших отличились Макар Хабаров, Руслан Исхаков и Роман Канцеров.

Подопечные Виктора Козлова одержали шестую победу подряд в чемпионате.

В следующем матче «Салават Юлаев» 16 февраля сыграет со СКА, «Металлург» 15 февраля встретится с «Автомобилистом».