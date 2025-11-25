Хоккей-обозрение

Сборная Финляндии на групповом этапе Олимпиады-2026 обыграла Швецию

Сегодня, 20:00 Автор: Андрей Моисеев




Финляндия - Швеция

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча на льду «Арены Санта-Джулия» завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Николас Матинпало («Оттава»), Антон Лунделль («Флорида»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес») и Микко Рантанен («Даллас»). У проигравших шайбу забросил защитник «Баффало» Расмус Далин.

Командам осталось провести по одной игре на первом этапе. В следующем матче финны 14 февраля сыграют с Италией, шведы в этот же день встретятся со Словакией.
Фото: nhl.com







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Гол нападающего «Спартака» Ружички принёс Словакии победу над Италией
Сборная Финляндии на групповом этапе Олимпиады-2026 обыграла Швецию
Дубль Броссо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Металлург»
Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов
13 февраля на Олимпиаде-2026 состоятся четыре хоккейных матча
Овечкин принял участие в вечеринке в Дубае во время олимпийской паузы
НХЛ пока не рассматривает участие сборной России в Кубке мира-2028
Сборная США обыграла Латвию на Олимпиаде-2026
ЦСКА в третий раз в сезоне обыграл «Спартак» в дерби
Минское «Динамо» прервало победную серию «Локомотива»


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449