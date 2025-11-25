Сборная Финляндии на групповом этапе Олимпиады-2026 обыграла Швецию Сегодня, 20:00 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа Олимпийских игр 2026 года. Встреча на льду «Арены Санта-Джулия» завершилась со счётом 4:1. В составе победителей отличились Николас Матинпало («Оттава»), Антон Лунделль («Флорида»), Йоэль Армиа («Лос-Анджелес») и Микко Рантанен («Даллас»). У проигравших шайбу забросил защитник «Баффало» Расмус Далин. Командам осталось провести по одной игре на первом этапе. В следующем матче финны 14 февраля сыграют с Италией, шведы в этот же день встретятся со Словакией.

