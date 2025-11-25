Хоккей-обозрение

Гол нападающего «Спартака» Ружички принёс Словакии победу над Италией

Вчера, 20:18 Автор: Андрей Моисеев




Словакия - Италия

Сборная Словакии одержала вторую победу подряд на Олимпийских играх в Италии. Поединок с Италией завершился со счётом 3:2.

Победную шайбу на 12-й минуте третьего периода забросил нападающий «Спартака» Адам Ружичка.

В составе победителей также отличились Либор Гудачек и Матуш Сукель. У проигравших точные броски на счету Мэтта Брэдли и Дастина Газли.

Подопечные Владимира Орсаги после двух побед возглавили турнирную таблицу группы В.

В заключительном матче группового этапа словацкие хоккеисты 14 февраля сыграют с Швецией.
