Сборная Чехии обыграла Францию и одержала первую победу на ОИ Вчера, 21:04 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Чехии одержала победу над Францией на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира. Встреча в Милане завершилась со счётом 6:3. В составе победителей отличились Мартин Нечас («Колорадо»), Михал Кемпны («Брюнес»), Давид Пастрняк («Бостон»), Матей Странски («Давос»), Филип Хлапик («Спарта») и Роман Червенка («Пардубице»). У проигравших шайбы забросили Луи Будон (2, «Юкурит») и Юго Галле («КалПа»). В заключительном матче группового этапа чехи в воскресенье сыграют со швейцарцами, французы в этот же день будут противостоять канадцам.

Фото: ИИХФ
















