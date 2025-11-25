Хоккей-обозрение

Сборная Чехии обыграла Францию и одержала первую победу на ОИ

Вчера, 21:04 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Чехии

Сборная Чехии одержала победу над Францией на групповом этапе олимпийского хоккейного турнира. Встреча в Милане завершилась со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Мартин Нечас («Колорадо»), Михал Кемпны («Брюнес»), Давид Пастрняк («Бостон»), Матей Странски («Давос»), Филип Хлапик («Спарта») и Роман Червенка («Пардубице»). У проигравших шайбы забросили Луи Будон (2, «Юкурит») и Юго Галле («КалПа»).

В заключительном матче группового этапа чехи в воскресенье сыграют со швейцарцами, французы в этот же день будут противостоять канадцам.
