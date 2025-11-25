Хоккей-обозрение

Сборная Канады обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026

Сборная Канады обыграла команду Швейцарии на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года. Поединок на льду арены в Милане завершился со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Томас Харли («Даллас»), Маклин Селебрини («Сан-Хосе»), Сидни Кросби («Питтсбург») и Натан Маккиннон («Колорадо»). У проигравших единственную шайбу забросил Пиус Зутер («Сент-Луис»).

Подопечные Джона Купера набрали шесть очков и обеспечили себе место в 1/4 финала.

В заключительном матче предварительного этапа канадцы 15 февраля сыграют с Францией, швейцарцы в этот же день встретятся с Чехией.
