Хоккей-обозрение

Лидер сборной Швейцарии покинул лёд на носилках и больше не сыграет на ОИ-2026

Сегодня, 07:56 Автор: Андрей Моисеев




Кевин Фиала получил травму в матче с Канадой

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче с Канадой и не смог самостоятельно покинуть лёд. Хоккеиста увезли на носилках.

Инцидент произошёл в конце третьего периода после столкновения с канадским форвардом Томом Уилсоном. Сам игрок «Вашингтона» отметил, что похожие эпизоды постоянно происходят в НХЛ и что швейцарцу просто не повезло.

После игры главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер заявил, что Кевин пропустит оставшуюся часть Олимпиады.

В этом сезоне Фиала, выступающий в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», в 56 матчах набрал 40 (18+22) очков и занимает второе место по результативности в команде.
Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Макдэвид повторил рекорд Селянне на Олимпийских играх
Лидер сборной Швейцарии покинул лёд на носилках и больше не сыграет на ОИ-2026
Сборная Канады обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026
Сборная Чехии обыграла Францию и одержала первую победу на ОИ
Гол нападающего «Спартака» Ружички принёс Словакии победу над Италией
Сборная Финляндии на групповом этапе Олимпиады-2026 обыграла Швецию
Дубль Броссо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Металлург»
Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов
13 февраля на Олимпиаде-2026 состоятся четыре хоккейных матча
Овечкин принял участие в вечеринке в Дубае во время олимпийской паузы


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449