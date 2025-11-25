Лидер сборной Швейцарии покинул лёд на носилках и больше не сыграет на ОИ-2026

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму в матче с Канадой и не смог самостоятельно покинуть лёд. Хоккеиста увезли на носилках.

Инцидент произошёл в конце третьего периода после столкновения с канадским форвардом Томом Уилсоном. Сам игрок «Вашингтона» отметил, что похожие эпизоды постоянно происходят в НХЛ и что швейцарцу просто не повезло.

После игры главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер заявил, что Кевин пропустит оставшуюся часть Олимпиады.

В этом сезоне Фиала, выступающий в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса», в 56 матчах набрал 40 (18+22) очков и занимает второе место по результативности в команде.