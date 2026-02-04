Макдэвид повторил рекорд Селянне на Олимпийских играх

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид в двух матчах подряд набрал по три очка на Олимпийских играх в Италии и повторил уникальный рекорд.

В первом матче с Чехией канадец оформил ассистентский хет-трик, а в поединке со Швейцарией записал на свой счёт гол и две передачи.

В период участия хоккеистов НХЛ на Олимпиадах Макдэвид стал вторым игроком, который в двух играх подряд набрал три и более очка. Ранее такое достижение покорилось финну Теему Селянне на Играх в 1998 году.

Сборная Канады победила швейцарцев со счётом 5:1 и гарантировала себе выход в 1/4 финала турнира. В заключительном матче группового этапа подопечные Джона Купера сыграют с командой Франции.