Сборная Швеции победила Словакию на Олимпиаде-2026

Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Моисеев




Швеция - Словакия, Олимпиада 2026

Сборная Швеции обыграла Словакию на групповом этапе Олимпийских игр в Италии. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Элиас Петтерссон (дубль, «Ванкувер») и Лукас Рэймонд («Детройт»). У проигравших шайбы забросили Юрай Слафковски («Монреаль»), Мартин Гернат («Локомотив») и Далибор Дворски («Сент-Луис»).

Обе команды набрали по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу группы В. Победитель, который напрямую попадёт в четвертьфинал, станет известен после игры между Финляндией и Италией, которая состоится в субботу вечером.
