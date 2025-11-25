Сборная Швеции победила Словакию на Олимпиаде-2026 Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Швеции обыграла Словакию на групповом этапе Олимпийских игр в Италии. Встреча в Милане завершилась со счётом 5:3. В составе победителей отличились Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Элиас Петтерссон (дубль, «Ванкувер») и Лукас Рэймонд («Детройт»). У проигравших шайбы забросили Юрай Слафковски («Монреаль»), Мартин Гернат («Локомотив») и Далибор Дворски («Сент-Луис»). Обе команды набрали по шесть очков и возглавляют турнирную таблицу группы В. Победитель, который напрямую попадёт в четвертьфинал, станет известен после игры между Финляндией и Италией, которая состоится в субботу вечером.

Фото: ИИХФ















