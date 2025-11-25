Хоккей-обозрение

Сборная Финляндии забросила 11 безответных шайб в ворота Италии на ОИ-2026

Сегодня, 21:05 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Финляндии

Сборная Финляндии разгромила Италию на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 11:0.

В составе победителей дублями отметились Себастьян Ахо («Каролина»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Каапо Какко («Сиэтл») и Йоэль Кивиранта («Колорадо»). Остальные три шайбы забросили Миро Хейсканен («Даллас», Арттури Лехконен («Колорадо») и Йоэль Армиа («Лос-Анджелес»).

Финны набрали шесть очков и заняли итоговое второе место в группе В. Итальянцы финишировали последними.

Групповой этап завершится в воскресенье. Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля.
Фото: ИИХФ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Сборная Финляндии забросила 11 безответных шайб в ворота Италии на ОИ-2026
Сборная Швеции победила Словакию на Олимпиаде-2026
Макдэвид повторил рекорд Селянне на Олимпийских играх
Лидер сборной Швейцарии покинул лёд на носилках и больше не сыграет на ОИ-2026
Сборная Канады обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026
Сборная Чехии обыграла Францию и одержала первую победу на ОИ
Гол нападающего «Спартака» Ружички принёс Словакии победу над Италией
Сборная Финляндии на групповом этапе Олимпиады-2026 обыграла Швецию
Дубль Броссо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Металлург»
Умер первый тренер Овечкина Александр Филиппов


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449