Сборная Финляндии забросила 11 безответных шайб в ворота Италии на ОИ-2026 Сегодня, 21:05 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Финляндии разгромила Италию на групповом этапе Олимпийских игр 2026 года. Встреча в Милане завершилась со счётом 11:0. В составе победителей дублями отметились Себастьян Ахо («Каролина»), Микаэль Гранлунд («Анахайм»), Каапо Какко («Сиэтл») и Йоэль Кивиранта («Колорадо»). Остальные три шайбы забросили Миро Хейсканен («Даллас», Арттури Лехконен («Колорадо») и Йоэль Армиа («Лос-Анджелес»). Финны набрали шесть очков и заняли итоговое второе место в группе В. Итальянцы финишировали последними. Групповой этап завершится в воскресенье. Матчи квалификационного раунда пройдут 17 февраля.

Фото: ИИХФ















