Сборная США обыграла Данию на Олимпийских играх в Италии

Сборная США обыграла Данию на ОИ-2026

Сборная США обыграла команду Италии на групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады 2026 года. Матч в Милене завершился со счётом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел, Ноа Ханифин (оба — «Вегас»), Мэтт Болди («Миннесота»), Брэди Ткачук («Оттава»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй») и Джек Хьюз («Нью-Джерси»).

У проигравших отличились Ник Олесен («Мотор», Чехия), Николас Йенсен («Рапперсвиль-Йона Лейкерс», Швейцария) и Филлип Бруггиссер («Фиштаун Пингвинз», Германия).

Американские хоккеисты набрали шесть очков после двух матчей и возглавляют группу С. Датчане замыкают турнирную таблицу.
