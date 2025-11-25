Сборная США обыграла Данию на Олимпийских играх в Италии Сегодня, 07:51 Автор: Андрей Моисеев









Сборная США обыграла команду Италии на групповом этапе хоккейного турнира Олимпиады 2026 года. Матч в Милене завершился со счётом 6:3. В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел, Ноа Ханифин (оба — «Вегас»), Мэтт Болди («Миннесота»), Брэди Ткачук («Оттава»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй») и Джек Хьюз («Нью-Джерси»). У проигравших отличились Ник Олесен («Мотор», Чехия), Николас Йенсен («Рапперсвиль-Йона Лейкерс», Швейцария) и Филлип Бруггиссер («Фиштаун Пингвинз», Германия). Американские хоккеисты набрали шесть очков после двух матчей и возглавляют группу С. Датчане замыкают турнирную таблицу.

Фото: nhl.com















