Хоккей-обозрение

Вратарь сборной США пропустил после броска с центра площадки в матче с Данией

Сегодня, 10:02 Автор: Андрей Моисеев




Джереми Свейман, сборная США

Голкипер сборной США Джереми Свейман пропустил шайбу после броска датского хоккеиста с центра площадки.

На 12-й минуте первого периода защитник датчан Николас Йенсен, находясь на красной линии, бросил шайбу в сторону ворот американской команды и поразил их. Счёт после этого стал 2:1 в пользу Дании.

Подопечные Майка Салливана в итоге одержали победу (6:3) и возглавили турнирную таблицу группы С.

В заключительном матче группового этапа США 15 февраля сыграет с Германией, Дания в этот же день встретится с Латвией.
Фото: Getty Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Вратарь сборной США пропустил после броска с центра площадки в матче с Данией
Сборная США обыграла Данию на Олимпийских играх в Италии
Сборная Финляндии забросила 11 безответных шайб в ворота Италии на ОИ-2026
Сборная Швеции победила Словакию на Олимпиаде-2026
Макдэвид повторил рекорд Селянне на Олимпийских играх
Лидер сборной Швейцарии покинул лёд на носилках и больше не сыграет на ОИ-2026
Сборная Канады обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026
Сборная Чехии обыграла Францию и одержала первую победу на ОИ
Гол нападающего «Спартака» Ружички принёс Словакии победу над Италией
Сборная Финляндии на групповом этапе Олимпиады-2026 обыграла Швецию


2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449