Вратарь сборной США пропустил после броска с центра площадки в матче с Данией

Голкипер сборной США Джереми Свейман пропустил шайбу после броска датского хоккеиста с центра площадки.

На 12-й минуте первого периода защитник датчан Николас Йенсен, находясь на красной линии, бросил шайбу в сторону ворот американской команды и поразил их. Счёт после этого стал 2:1 в пользу Дании.

Подопечные Майка Салливана в итоге одержали победу (6:3) и возглавили турнирную таблицу группы С.

В заключительном матче группового этапа США 15 февраля сыграет с Германией, Дания в этот же день встретится с Латвией.