Ковальчук назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назвал своих фаворитов предстоящего Кубка Гагарина.

«Все говорят, что фаворит — «Металлург». Но мне очень нравится минское «Динамо». И те же «Локомотив», «Авангард», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

«Магнитка» набрала 87 очков и лидирует в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Омские хоккеисты отстают от лидера на семь баллов.

Железнодорожники занимают первое место в Западной конференции, минчане идут вторыми на Западе.

Плей-офф КХЛ, в котором примут участие 16 лучших команд по итогам регулярного сезона, стартует в этом году 23 марта.