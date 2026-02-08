Хоккей-обозрение

Ковальчук назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026

Сегодня, 12:50 Автор: Андрей Моисеев




Илья Ковальчук

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук назвал своих фаворитов предстоящего Кубка Гагарина.

«Все говорят, что фаворит — «Металлург». Но мне очень нравится минское «Динамо». И те же «Локомотив», «Авангард», — приводит слова Ковальчука «Матч ТВ».

«Магнитка» набрала 87 очков и лидирует в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Омские хоккеисты отстают от лидера на семь баллов.

Железнодорожники занимают первое место в Западной конференции, минчане идут вторыми на Западе.

Плей-офф КХЛ, в котором примут участие 16 лучших команд по итогам регулярного сезона, стартует в этом году 23 марта.
Фото: ТАСС







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Ковальчук назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026
Вратарь сборной США пропустил после броска с центра площадки в матче с Данией
Сборная США обыграла Данию на Олимпийских играх в Италии
Сборная Финляндии забросила 11 безответных шайб в ворота Италии на ОИ-2026
Сборная Швеции победила Словакию на Олимпиаде-2026
Макдэвид повторил рекорд Селянне на Олимпийских играх
Лидер сборной Швейцарии покинул лёд на носилках и больше не сыграет на ОИ-2026
Сборная Канады обыграла Швейцарию и вышла в четвертьфинал Олимпиады-2026
Сборная Чехии обыграла Францию и одержала первую победу на ОИ
Гол нападающего «Спартака» Ружички принёс Словакии победу над Италией

Другие виды спорта:

Шипулин не будет возвращать золотую олимпийскую медаль Олимпиады-2014
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449