Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург»

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Екатеринбурге завершился со счётом 8:1.
В составе победителей отличились Даниэль Спронг (трижды), Семён Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артём Каштанов и Данил Романцев. У проигравших единственную шайбу забросил Егор Яковлев.
Предыдущие три очные встречи в текущем сезоне выиграли подопечные Андрея Разина.
В следующем матче «Автомобилист» 17 февраля сыграет с «Сочи», «Металлург» в этот же день встретится с «Барысом».