Хоккей-обозрение

Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург»

Сегодня, 16:55 Автор: Андрей Моисеев




Автомобилист - Металлург

«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Екатеринбурге завершился со счётом 8:1.

В составе победителей отличились Даниэль Спронг (трижды), Семён Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артём Каштанов и Данил Романцев. У проигравших единственную шайбу забросил Егор Яковлев.

Предыдущие три очные встречи в текущем сезоне выиграли подопечные Андрея Разина.

В следующем матче «Автомобилист» 17 февраля сыграет с «Сочи», «Металлург» в этот же день встретится с «Барысом».
Фото: ХК «Металлург»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


«Спартак» выиграл у минского «Динамо» в матче КХЛ
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург»
Сборная Швейцарии завершила групповой этап ОИ-2026 победой над Чехией
«Авангард» в пятый раз подряд обыграл «Трактор»
Ковальчук назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026
Вратарь сборной США пропустил после броска с центра площадки в матче с Данией
Сборная США обыграла Данию на Олимпийских играх в Италии
Сборная Финляндии забросила 11 безответных шайб в ворота Италии на ОИ-2026
Сборная Швеции победила Словакию на Олимпиаде-2026
Макдэвид повторил рекорд Селянне на Олимпийских играх

Другие виды спорта:

Тарьей Бё отреагировал на отказ Шипулина возвращать олимпийскую медаль
Шипулин не будет возвращать золотую олимпийскую медаль Олимпиады-2014
Резцова и Шевченко победили в командном спринте на этапе Кубка Содружества
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449