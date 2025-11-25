Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург» Сегодня, 16:55 Автор: Андрей Моисеев









«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок в Екатеринбурге завершился со счётом 8:1. В составе победителей отличились Даниэль Спронг (трижды), Семён Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артём Каштанов и Данил Романцев. У проигравших единственную шайбу забросил Егор Яковлев. Предыдущие три очные встречи в текущем сезоне выиграли подопечные Андрея Разина. В следующем матче «Автомобилист» 17 февраля сыграет с «Сочи», «Металлург» в этот же день встретится с «Барысом».

Фото: ХК «Металлург»















