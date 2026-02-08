Хоккей-обозрение

Сборная Швейцарии завершила групповой этап ОИ-2026 победой над Чехией

Сборная Швейцарии

Сборная Швейцарии одержала победу в овертайме над командой Чехии в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Италии. Поединок на льду «Арены Санта-Джулия» завершился со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Роман Йози («Нэшвилл»), Тимо Майер («Нью-Джерси»), Пиус Зутер («Сент-Луис») и Дин Кукан («Цюрих»). У проигравших шайбы забросили Филип Хлапик («Спарта»), Радим Шимек («Либерец») и Мартин Нечас («Колорадо»).

Швейцарцы набрали пять очков и заняли второе место в турнирной таблице группы А. Чехи с четырьмя очками финишировали третьими.

Обе сборные вышли в квалификационный раунд, который состоится 17 февраля.
