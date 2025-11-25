Сборная Канады разгромила Францию на Олимпиаде-2026

Сборная Канады разгромила команду Франции в матче группового этапа Олимпийских игр в Италии. Встреча в Милане завершилась со счётом 10:2

В составе победителей отличились Маклин Селебрини (дважды, «Сан-Хосе»), Деван Тэйвз, Кейл Макар (оба — «Колорадо»), Том Уилсон («Вашингтон»), Марк Стоун («Вегас»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Бо Хорват («Айлендерс») и Брэндон Хагель («Тампа-Бэй»). У проигравших шайбы забросили Флоран Дуэ («Лозанна») и Саша Трей («Брюлер де Люп»).

Макдэвид за три матча предварительного этапа набрал 9 (2+7) очков.

«Кленовые листья» набрали девять очков и напрямую попали в 1/4 финала. Занявшие остальные три места в группе А Швейцария, Чехия и Франция сыграют 17 февраля в квалификационном раунде.

Финал мужского олимпийского турнира состоится 22 февраля.