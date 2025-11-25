Партнер Овечкина по «Вашингтону» Уилсон подрался с французом на Олимпиаде

Одноклубник Александра Овечкина канадец Том Уилсон принял участие в драке в матче группового этапа Олимпиады-2026 против Франции.

Инцидент произошёл на 14-й минуте третьего периода. Уилсон заступился за Натана Маккиннона и стал выяснять отношения с Пьером Криноном. Судьи разняли хоккеистов после того, как француз повалил канадца на лёд.

Оба хоккеиста получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца матча. Как сообщает пресс-служба ИИХФ, игроки примут участие в следующих играх турнира.

Сборная Канады напрямую вышла в четвертьфинал, Франция сыграет в квалификационном раунде.