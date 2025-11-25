Определилась сетка плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 Сегодня, 03:32 Автор: Андрей Моисеев









В ночь на понедельник, 16 февраля, завершился групповой этап мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. Стали известны четыре участника 1/4 финала. Напрямую в туда вышли сборные Канады, США, Словакии и Финляндии. Остальные восемь команд поборются на право туда попасть. 14:10 Германия — Франция/Словакия

14:10 Швейцария — Италия/Финляндия

18:40 Чехия — Дания/Канада

23:10 Швеция — Латвия/США Матчи квалификации пройдут 17 февраля. Четвертьфинальные поединки состоятся на следующий день. Действующими олимпийскими чемпионами являются финские хоккеисты, четыре года назад обыгравшие в решающей игре россиян.

Фото: ИИХФ
















