Определилась сетка плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

В ночь на понедельник, 16 февраля, завершился групповой этап мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.
Стали известны четыре участника 1/4 финала. Напрямую в туда вышли сборные Канады, США, Словакии и Финляндии. Остальные восемь команд поборются на право туда попасть.
14:10 Германия — Франция/Словакия
14:10 Швейцария — Италия/Финляндия
18:40 Чехия — Дания/Канада
23:10 Швеция — Латвия/США
Матчи квалификации пройдут 17 февраля. Четвертьфинальные поединки состоятся на следующий день.
Действующими олимпийскими чемпионами являются финские хоккеисты, четыре года назад обыгравшие в решающей игре россиян.