Хоккей-обозрение

Определилась сетка плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Сегодня, 03:32 Автор: Андрей Моисеев




Сборная Канады по хоккею

В ночь на понедельник, 16 февраля, завершился групповой этап мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.

Стали известны четыре участника 1/4 финала. Напрямую в туда вышли сборные Канады, США, Словакии и Финляндии. Остальные восемь команд поборются на право туда попасть.

14:10 Германия — Франция/Словакия
14:10 Швейцария — Италия/Финляндия
18:40 Чехия — Дания/Канада
23:10 Швеция — Латвия/США

Матчи квалификации пройдут 17 февраля. Четвертьфинальные поединки состоятся на следующий день.

Действующими олимпийскими чемпионами являются финские хоккеисты, четыре года назад обыгравшие в решающей игре россиян.
Фото: ИИХФ







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


Определилась сетка плей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Партнер Овечкина по «Вашингтону» Уилсон подрался с французом на Олимпиаде
Энас установил новый снайперский рекорд минского «Динамо»
Сборная Канады разгромила Францию на Олимпиаде-2026
«Спартак» выиграл у минского «Динамо» в матче КХЛ
Хет-трик Спронга помог «Автомобилисту» разгромить «Металлург»
Сборная Швейцарии завершила групповой этап ОИ-2026 победой над Чехией
«Авангард» в пятый раз подряд обыграл «Трактор»
Ковальчук назвал фаворитов Кубка Гагарина-2026
Вратарь сборной США пропустил после броска с центра площадки в матче с Данией

Другие виды спорта:

Немецкие фигуристы Хазе и Володин выиграли короткую программу на Олимпиаде
Тарьей Бё отреагировал на отказ Шипулина возвращать олимпийскую медаль
Шипулин не будет возвращать золотую олимпийскую медаль Олимпиады-2014
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449