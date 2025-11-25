Тренер Канады Купер прокомментировал драку Уилсона на Олимпиаде-2026

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал драку с участием Тома Уилсона и защитника французской команды Пьера Кринона.

«Уилсон играет жёстко. Я уверен, что его соперник делал то же самое. По большому счету, это было довольно безобидно по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Просто мальчишки есть мальчишки», — заявил Купер на пресс-конференции.

Поединок на групповом этапе Олимпийских игр-2026 в Милане завершился со счётом 10:2.

«Кленовые листья» одержали три победы в трёх играх и напрямую вышли в четвертьфинал. Соперник канадцев по 1/4 финала определится в матче между Чехией и Данией.