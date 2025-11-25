Эспозито назвал неполноценным хоккейный турнир на Олимпиаде-2026

Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито прокомментировал неучастие сборной России на Олимпийских играх в Италии.

«Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир», — приводит слова Эспозито ТАСС.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.

На ОИ-2026 завершился групповой этап и во вторник пройдут матчи квалификационного раунда за выход ы 1/4 финала. Сборная Канады заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал.