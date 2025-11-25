Вратарь США Хеллебайк пожаловался на отсутствие горячей воды в раздевалке

Голкипер сборной США по хоккею Коннор Хеллебайк пожаловался на отсутствие горячей воды в раздевалке ледового дворца.

«Я бы предпочёл, чтобы в раздевалке была горячая вода. В лучшем случае, она тёплая. Но в остальном всё хорошо», — приводит слова Хеллебайка Okko Спорт.

Американские хоккеисты выиграли все три игры на групповом этапе Олимпиады в Италии и напрямую вышла в 1/4 финала плей-офф. В следующем раунде подопечные Майка Салливана встретятся с победителем матча между Швецией и Латвией.

Матчи квалификации состоятся 17 февраля, на следующий день пройдут четвертьфинальные встречи. Обладатель золотых медалей станет известен 22 февраля.