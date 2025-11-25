Хоккеист сборной Франции отстранён до конца Олимпиады из-за драки с канадцем

Французская федерация хоккея отстранила до конца Олимпийских игр защитника Пьера Кринона.

В заключительном матче группового этапа против команды Канады спортсмен устроил драку с нападающим Томом Уислоном. Судьи выписали обоим игрокам по 27 минут штрафа и удалили до конца игры.

После ухода с площадки Кринон начал демонстрировать неприличные жесты в адрес канадских болельщиков. В FFHG посчитали, что такое поведение не является образцом для подражания и приняли решение отстранить его от дальнейшего участия в Олимпиаде.

17 февраля сборная Франции сыграет в квалификационном раунде с Германией.