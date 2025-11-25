Хоккей-обозрение

Латвиец Ирбе хочет вернуть золотые медали ЧМ в составе сборной СССР

Сегодня, 13:04 Автор: Андрей Моисеев




Артур Ирбе

Экс-голкипер сборной СССР по хоккею Артур Ирбе заявил, что готов вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоёванные в составе советской команды.

«На чемпионате мира я готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я отдам медали, если вспомню, где они. Я не ношу их с гордостью», — приводит слова Ирбе финское издание Iltalehti.

Экс-вратарь рижского «Динамо» в составе сборной СССР выиграл два ЧМ — в 1989 году в Швеции и в 1990 году в Швейцарии.

На Олимпийских играх в Италии Ирбе присутствует в качестве тренера вратарей сборной Латвии.

Латвийские хоккеисты в квалификационном раунде 17 февраля сыграет против команды Швеции.
