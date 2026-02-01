Хоккей-обозрение

Сборная Германии обыграла Францию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Леон Драйзайтль, сборная Германии

Сборная Германии по хоккею выиграла у команды Франции в квалификационном раунде Олимпийских игр 2026 года. Поединок в Милане завершился со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Леон Драйзайтль, Джош Самански (оба — «Эдмонтон»), Фредерик Тиффельс («Айсберен Берлин»), Джон Петерка («Юта») и Нико Штурм («Миннесота»). У проигравших шайбу забросил Пьер-Эдуар Белльмар («Ажуа»).

В четвертьфинале турнира подопечные Харольда Крайса сыграют со Словакией. Встреча начнётся 18 февраля в 14:10 по московскому времени.
