Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сегодня, 04:46




Хоккейный турнир на Олимпиаде 2026

Во вторник состоялись матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.

Сборные Франции, Италии, Дании и Латвии выбыли из турнира.

В среду, 18 февраля, в Милане пройдут четвертьфинальные поединки.

14:10 Словакия — Германия
18:40 Канада — Чехия
20:10 Финляндия — Швейцария
23:10 США — Швеция

Финальный матч Олимпиады-2026 состоится 22 февраля. Ранее сообщалось, что решающую встречу с участием команды США может посетить президент США Дональд Трамп.

Действующими олимпийскими чемпионами являются финские хоккеисты, в Пекине обыгравшие сборную России.
