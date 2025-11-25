Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Во вторник состоялись матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года.
Сборные Франции, Италии, Дании и Латвии выбыли из турнира.
В среду, 18 февраля, в Милане пройдут четвертьфинальные поединки.
14:10 Словакия — Германия
18:40 Канада — Чехия
20:10 Финляндия — Швейцария
23:10 США — Швеция
Финальный матч Олимпиады-2026 состоится 22 февраля. Ранее сообщалось, что решающую встречу с участием команды США может посетить президент США Дональд Трамп.
Действующими олимпийскими чемпионами являются финские хоккеисты, в Пекине обыгравшие сборную России.