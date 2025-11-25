Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 Сегодня, 04:46 Автор: Андрей Моисеев









Во вторник состоялись матчи квалификационного раунда мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. Сборные Франции, Италии, Дании и Латвии выбыли из турнира. В среду, 18 февраля, в Милане пройдут четвертьфинальные поединки. 14:10 Словакия — Германия

18:40 Канада — Чехия

20:10 Финляндия — Швейцария

23:10 США — Швеция Финальный матч Олимпиады-2026 состоится 22 февраля. Ранее сообщалось, что решающую встречу с участием команды США может посетить президент США Дональд Трамп. Действующими олимпийскими чемпионами являются финские хоккеисты, в Пекине обыгравшие сборную России.

Фото: nhl.com















