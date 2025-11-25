АХЛ дисквалифицировала российского вратаря на 20 матчей за допинг Сегодня, 07:48 Автор: Андрей Моисеев









Американская хоккейная лига дисквалифицировала вратаря «Рокфорд Айсхогс» (фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс») Станислава Бережного на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. Вместе с россиянином на 20 игр отстранён нападающий команды «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» Дэвид Гойетт. Как сообщает пресс-служба АХЛ, Бережной сможет вернуться на лёд 11 апреля. В этом сезоне российский голкипер в 15 матчах одержал пять побед с коэффициентом надёжности 3,18. «Рокфорд Айсхогс» набрал 40 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Фото: АХЛ
















