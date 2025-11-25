Хоккей-обозрение

АХЛ дисквалифицировала российского вратаря на 20 матчей за допинг

Автор: Андрей Моисеев




Станислав Бережной

Американская хоккейная лига дисквалифицировала вратаря «Рокфорд Айсхогс» (фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс») Станислава Бережного на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

Вместе с россиянином на 20 игр отстранён нападающий команды «Коачелла Вэлли Файрбёрдс» Дэвид Гойетт.

Как сообщает пресс-служба АХЛ, Бережной сможет вернуться на лёд 11 апреля.

В этом сезоне российский голкипер в 15 матчах одержал пять побед с коэффициентом надёжности 3,18.

«Рокфорд Айсхогс» набрал 40 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.
