Овечкин вернулся к тренировкам после отпуска в Дубае

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в первой тренировке после олимпийской паузы, сообщает пресс-служба команды.

Капитан «столичных» провёл небольшой отпуск вместе с семьёй в Дубае.

В занятии не приняли участия вратарь Логан Томпсон, защитник Мартин Фехервари и нападающий Том Уилсон, которые выступают В олимпийских играх в Италии.

Первый матч после перерыва «Кэпиталз» проведут 26 февраля против «Филадельфии».

В этом сезоне Овечкин в 59 играх набрал 48 (22+26) очков. «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и ведёт борьбу за попадание в плей-офф.
