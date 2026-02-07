Сборная Словакии обыграла Германию и вышла в полуфинал Олимпиады-2026 Сегодня, 16:37 Автор: Андрей Моисеев









Сборная Словакии обыграла команду Германии в четвертьфинале Олимпийских игр в Италии. Встреча в Милане завершилась со счётом 6:2. В составе победителей отличились Павол Регенда (дважды, «Сан-Хосе»), Милош Келемен («Динамо Пардубице», Чехия), Оливер Окульяр («Шеллефтео», Швеция), Далибор Дворски («Сент-Луис») и Томаш Татар («Цуг», Швейцария). У проигравших шайбы забросили Лукас Райхель («Абботсфорд Кэнакс», АХЛ) и Фредерик Тиффельс («Айсберен Берлин»). Нападающий «Спартака» Адам Ружичка записал на свой счёт результативную передачу. Словацкие хоккеисты вышли в полуфинал ОИ-2026.

Фото: Getty Images
















