Сборная Словакии обыграла Германию и вышла в полуфинал Олимпиады-2026

Сборная Словакии обыграла команду Германии в четвертьфинале Олимпийских игр в Италии. Встреча в Милане завершилась со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Павол Регенда (дважды, «Сан-Хосе»), Милош Келемен («Динамо Пардубице», Чехия), Оливер Окульяр («Шеллефтео», Швеция), Далибор Дворски («Сент-Луис») и Томаш Татар («Цуг», Швейцария).
У проигравших шайбы забросили Лукас Райхель («Абботсфорд Кэнакс», АХЛ) и Фредерик Тиффельс («Айсберен Берлин»).
Нападающий «Спартака» Адам Ружичка записал на свой счёт результативную передачу.
Словацкие хоккеисты вышли в полуфинал ОИ-2026.