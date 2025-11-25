Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

В среду на Олимпиаде-2026 состоялись четвертьфинальные матчи мужского хоккейного турнира.
Три из четырёх матчей завершились в дополнительное время. Сборные Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции выбыли из турнира.
В пятницу, 20 февраля, в Милане пройдут полуфинальные поединки.
18:40 Канада – Финляндия
23:10 США – Словакия
Финальный матч Олимпиады-2026 состоится 22 февраля.
Финские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. Четыре года назад в Китае они обыграли сборную России со счётом 2:1.