Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сборная США вышла в полуфинал Олимпиады 2026

В среду на Олимпиаде-2026 состоялись четвертьфинальные матчи мужского хоккейного турнира.

Три из четырёх матчей завершились в дополнительное время. Сборные Германии, Чехии, Швейцарии и Швеции выбыли из турнира.

В пятницу, 20 февраля, в Милане пройдут полуфинальные поединки.

18:40 Канада – Финляндия
23:10 США – Словакия

Финальный матч Олимпиады-2026 состоится 22 февраля.

Финские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. Четыре года назад в Китае они обыграли сборную России со счётом 2:1.
