Овечкин пока не принял решение по новому контракту с «Вашингтоном»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что пока не принял решения по поводу нового контракта с клубом.

«Пока не знаю. Нам нужно принять решение. Необходимо будет поговорить с семьей, с владельцем Тедом Леонсисом, генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне капитан «столичных» набрал 48 (22+26) очков. «Вашингтон» идёт 10-м в турнирной таблице Восточной конференции и продолжает борьбу за попадание в число участников Кубка Стэнли.

Первую игру после олимпийского перерыва «Кэпиталз» проведут 26 февраля против «Филадельфии».