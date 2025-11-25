Хоккей-обозрение

Овечкин пока не принял решение по новому контракту с «Вашингтоном»

Сегодня, 07:38 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что пока не принял решения по поводу нового контракта с клубом.

«Пока не знаю. Нам нужно принять решение. Необходимо будет поговорить с семьей, с владельцем Тедом Леонсисом, генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В этом сезоне капитан «столичных» набрал 48 (22+26) очков. «Вашингтон» идёт 10-м в турнирной таблице Восточной конференции и продолжает борьбу за попадание в число участников Кубка Стэнли.

Первую игру после олимпийского перерыва «Кэпиталз» проведут 26 февраля против «Филадельфии».
Фото: НХЛ







