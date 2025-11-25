Стало известно время начала полуфинальных матчей хоккейного турнира Олимпиады

В пятницу, 20 февраля, на мужском хоккейном турнире зимних Олимпийских игр пройдут два полуфинальных матча.

В 18:40 по московскому времени на лёд «Арены Санта-Джулия» выйдут сборные Канады и Финляндии.

В четвертьфинале канадцы только в дополнительное время обыграли чехов. Финские хоккеисты в поединке со швейцарцами также забросили победную шайбу в овертайме.

В другой полуфинальной паре сойдутся США и Словакия (23:10 мск).

Американцев в матче со шведами в 1/4 финала выручил защитник Куинн Хьюз, забросивший шайбу на 64-й минуте. Словаки уверенно переиграли Германию.

Решающая встреча ОИ-2026 пройдёт 22 февраля, а в субботу станет известен бронзовый призёр.